Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике провели ежегодный Гражданский форум НКО

В Нальчике провели ежегодный Гражданский форум НКО

20.12.2023 | 16:15
Площадкой для него стал Государственный концертный зал. Здесь собрались около 300 делегатов. Также в зале – представители органов власти, Общественной палаты, духовенства. Начали с пленарного заседания, которое посвятили итогам года и перспективным планам. На форуме по традиции обсуждают самые разные вопросы развития гражданского общества. Дискуссии продолжили на тематических площадках. Их было две. На одной говорили о возможностях, которые есть у представителей общественного сектора. На другой – о роли НКО в противодействии современным геополитическим вызовам. В финале работы в каждой секции составили итоговую резолюцию.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных