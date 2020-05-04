В Нальчике провели дезинфекцию улиц

Администрация столицы Кабардино-Балкарии провела масштабное обеззараживание улиц. Дезинфекция началась ранним утром, когда в городе меньше транспорта. При обработке особое внимание уделили местам, где обычно скапливается много автомобилей. В поле зрения дезинфекторов попали также дорожные ограждения и мосты. Цистерны передвигались по городу в сопровождении сотрудников автоинспекции.

По словам представителя мэрии Нальчика, дезинфекция на территории города проводилась впервые, было задействовано более 10 единиц техники, обработано 40 улиц. Дезинфекция общественных мест и остановок по городскому округу продолжается. Дальше будут обработаны тротуары.

Дворам многоквартирных домов, включая скамейки и детские площадки, также уделят внимание: дезинфекцией этих мест займутся управляющие компании, отметили в горадминистрации.