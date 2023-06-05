В Нальчике провели брифинг по вопросам защиты прав несовершеннолетних

Одно из ключевых направлений – взыскание алиментов. Для этого взаимодействуют с детским омбудсменом, республиканскими и местными органами власти. С начала года на исполнении было почти 4300 производств. Пятую часть дел уже завершили.
Общая сумма взысканных средств – 148 миллионов рублей. На особом контроле – вопрос обеспечения жильем детей-сирот. С января по май приставы исполнили больше 20 судебных решений: нуждающиеся получили квартиры.
На брифинге также рассказали об акциях, которые служба проводит для детей. Это, в частности, конкурсы рисунков и песен. Сотрудники ведомства приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний» и поддержали телепроект ГТРК «Кабардино-Балкария» «Добрая среда».
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