home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике провели брифинг по вопросам защиты прав несовершеннолетних

В Нальчике провели брифинг по вопросам защиты прав несовершеннолетних

05.06.2023 | 21:39
Одно из ключевых направлений – взыскание алиментов. Для этого взаимодействуют с детским омбудсменом, республиканскими и местными органами власти. С начала года на исполнении было почти 4300 производств. Пятую часть дел уже завершили. Общая сумма взысканных средств – 148 миллионов рублей. На особом контроле – вопрос обеспечения жильем детей-сирот. С января по май приставы исполнили больше 20 судебных решений: нуждающиеся получили квартиры. На брифинге также рассказали об акциях, которые служба проводит для детей. Это, в частности, конкурсы рисунков и песен. Сотрудники ведомства приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний» и поддержали телепроект ГТРК «Кабардино-Балкария» «Добрая среда».   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных