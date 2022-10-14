В Нальчике провели акцию «Спорт против экстремизма»

Акцию «Спорт против экстремизма» провели в Нальчике на базе специального отряда быстрого реагирования «Эльбрус». Инициатором стал Фонд развития боевых искусств Кабардино-Балкарии.
Участникам акции – от восьми до 25 лет, это воспитанники спортивных клубов. Пригласили тех, кто уже имеет опыт выступлений на соревнованиях. Они разбирали и собирали оружие, проходили полосу препятствий, которые включали изгородь, канат и трубу-тоннель.
Для участников также организовали урок мужества, на котором сотрудники отряда «Эльбрус» рассказали, как следует действовать в экстремальных ситуациях.
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