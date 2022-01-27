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В Нальчике провели акцию «Блокадный хлеб»

В Нальчике провели акцию «Блокадный хлеб»

27.01.2022 | 22:01
Сегодня в столице республики, как и по всей стране, провели акцию «Блокадный хлеб». Посвятили ее 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Атажукинском саду собрались представители органов власти, общественники, кадеты и юнармейцы. Пришли жители и гости Нальчика. Память тех, кто защищал город почти 900 дней блокады, а также жил все это время в осаде, почтили минутой молчания. Организовали акцию «Волонтеры Победы» и представители Многофункционального молодежного центра Минпросвещения. Активисты раздали собравшимся листовки с информацией об осаде Ленинграда и его полном освобождении 27 января 1944 года. Также всем желающим предложили попробовать символический «блокадный хлеб». В годы войны эти 125 граммов в сутки спасли многие жизни… К монументу защитникам Родины возложили цветы – как символ памяти и глубокого почтения.
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