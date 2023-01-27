В Нальчике провели акцию “Блокадный хлеб”

Сегодня в столице республики провели акцию “Блокадный хлеб”. Посвятили ее 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
На импровизированной сцене в Атажукинском саду звучат отрывки из литературных произведений в исполнении студентов и школьников. Все они посвящены 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады…
В память о грандиозном событии времен Великой Отечественной у Вечного огня собрались представители органов власти и общественности, кадеты и юнармейцы, жители и гости Нальчика.
Активисты раздавали участникам листовки с рассказами о подвиге тех, кому удалось выстоять в осажденном Ленинграде, и о заслугах солдат-освободителей. Символом акции стал кусочек “блокадного хлеба”. В период осады эти 125 граммов в сутки спасли многие жизни.
Память тех, кто в борьбе с фашизмом самоотверженно защищал каждую пядь родной земли, почтили минутой молчания. После к монументу возложили цветы – как символ глубокого почтения…
Фашистская осада Ленинграда длилась почти 900 дней. Среди освободителей были и уроженцы Кабардино-Балкарии. Через 79 лет после полного снятия блокады, в республике не осталось в живых ни одного защитника города.
Но о тех событиях помнят 10 жителей, которые были тогда детьми. Среди них нальчанин Валерий Иванов. Его родители участвовали в обороне Ленинграда. Мама работала фельдшером и сопровождала людей по “дороге жизни”, которая шла через Ладожское озеро.
О подвигах отца – Хасана Иванова, о том, что пережил сам, Валерий Иванов рассказывает нынешним школьникам, когда его приглашают провести уроки мужества.
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