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В Нальчике провели акцию “Блокадный хлеб”

В Нальчике провели акцию “Блокадный хлеб”

27.01.2023 | 22:49
Сегодня в столице республики провели акцию “Блокадный хлеб”. Посвятили ее 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На импровизированной сцене в Атажукинском саду звучат отрывки из литературных произведений в исполнении студентов и школьников. Все они посвящены 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады… В память о грандиозном событии времен Великой Отечественной у Вечного огня собрались представители органов власти и общественности, кадеты и юнармейцы, жители и гости Нальчика. Активисты раздавали участникам листовки с рассказами о подвиге тех, кому удалось выстоять в осажденном Ленинграде, и о заслугах солдат-освободителей. Символом акции стал кусочек “блокадного хлеба”. В период осады эти 125 граммов в сутки спасли многие жизни. Память тех, кто в борьбе с фашизмом самоотверженно защищал каждую пядь родной земли, почтили минутой молчания. После к монументу возложили цветы – как символ глубокого почтения… Фашистская осада Ленинграда длилась почти 900 дней. Среди освободителей были и уроженцы Кабардино-Балкарии. Через 79 лет после полного снятия блокады, в республике не осталось в живых ни одного защитника города. Но о тех событиях помнят 10 жителей, которые были тогда детьми. Среди них нальчанин Валерий Иванов. Его родители участвовали в обороне Ленинграда. Мама работала фельдшером и сопровождала людей по “дороге жизни”, которая шла через Ладожское озеро. О подвигах отца – Хасана Иванова, о том, что пережил сам, Валерий Иванов рассказывает нынешним школьникам, когда его приглашают провести уроки мужества.   https://t.me/vestikbr
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