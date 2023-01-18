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В Нальчике провели акцию “Блокадный хлеб”

В Нальчике провели акцию “Блокадный хлеб”

18.01.2023 | 22:26
В день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда – в Республиканской детской библиотеке имени Пачева провели акцию “Блокадный хлеб”. Организуют ее ежегодно. На этот раз слушателями стали семиклассники 23-й школы Нальчика. Дети-блокадники Валерий Иванов и Нина Галанина, а также председатель городского Совета ветеранов Мустафа Абдулаев рассказывали учащимся, как люди выживали в осаждённом городе и какой отпечаток наложила блокада на тех, кому удалось встретить Великую Победу. У школьников была возможность задать гостям интересующие их вопросы.   https://t.me/vestikbr
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