В Нальчике проведут ярмарку вакансий для людей с инвалидностью

На новой неделе – в следующий вторник – в Нальчике проведут ярмарку вакансий для граждан, имеющих инвалидность, сообщили в республиканском Центре занятости. Площадкой выбрали Государственный концертный зал.
На ярмарке рабочих мест соискатели с ограниченными возможностями здоровья смогут пройти собеседование с работодателями, ознакомиться с условиями труда, задать интересующие вопросы.
Также участникам ярмарки расскажут о программах профессионального обучения и переподготовки. Пригласили эксперта всероссийского движения «Молодые профессионалы». Консультации проведут и специалисты Центра занятости, в частности посоветуют, как наиболее эффективно пользоваться возможностями портала «Работа в России».
Ярмарка вакансий состоится 29 ноября в ГКЗ. Начало в 10 утра.
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