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В Нальчике прошёл межрегиональный турнир по смешанным единоборствам

В Нальчике прошёл межрегиональный турнир по смешанным единоборствам

23.05.2023 | 15:58
На площадке спортивного комплекса «Нальчик» встретились спортсмены четырех северокавказских регионов – Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Чечни и Кабардино-Балкарии. Это были как начинающие, так и опытные бойцы, которые успешно проявили себя на соревнованиях разного уровня. Стиль борьбы включал элементы бокса, дзюдо и других единоборств. В целом участников было свыше 200 – в возрасте от восьми до 20 лет. В каждой возрастной категории определили по четыре призера. По итогам турнира спортсмены Кабардино-Балкарии завоевали 19 золотых, 27 серебряных и 41 бронзовую медаль.   https://t.me/vestikbr
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