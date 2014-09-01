В Нальчике прошло заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений





Сегодня в Нальчике на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсуждали, как снизить уровень безработицы, способствовать реабилитации тех, кто перенес ковид. Открывая встречу, премьер-министр Алий Мусуков напомнил об испытаниях, которые повлекла за собой пандемия. Сейчас перед органами власти стоит масштабная задача: как можно скорее восстановить экономику и продолжить ее развитие. По словам главы Минтруда Алима Асанова, в первом квартале этого года в Службу занятости обратились почти пять с половиной тысяч жителей. Данные на первое апреля свидетельствуют: на учете там состоят 45 с лишним тысяч человек – каждый десятый трудоспособный гражданин. Чтобы активизировать рынок труда, ведомство разработало комплекс мер. Как подчеркнула руководитель Федерации профсоюзов республики Фатимат Амшокова, особое внимание следует уделить тем трудящимся, кто перенес коронавирус. Речь идет о реабилитации и, возможно, в санаториях республики. Предложения, которые прозвучали, были зафиксированы. Их направят в заинтересованные ведомства.