В Нальчике прошло заседание республиканского правительства

Обеспечение сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем, порядок назначения социальной помощи малоимущим, модернизация первичного звена здравоохранения… Эти и другие вопросы сегодня обсудили на заседании республиканского правительства.
Исполняющий обязанности руководителя Минпрома Ахмат Кулиев выступил по трем пунктам повестки дня. Касались они развития в республике заправочной инфраструктуры сжатого природного газа, проекта по переработке вольфрамомолибденовых руд в Тырныаузе и обеспечения населения торговыми площадками…
На заседании утвердили программу поэтапного обеспечения жильем сирот, которая рассчитана на период до 30-го года. Сейчас нуждающихся в квартирах из этой категории – больше 1200.
Также кабинет министров внес корректировки в структуру Минэкономразвития, рассмотрел распоряжение о работе мусоросортировочного комплекса в Урванском районе и определил, как будут распределены дотации для поощрения муниципальных управленческих команд.
https://t.me/vestikbr