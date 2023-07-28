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В Нальчике прошло заседание республиканского правительства

В Нальчике прошло заседание республиканского правительства

28.07.2023 | 15:48
Обеспечение сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем, порядок назначения социальной помощи малоимущим, модернизация первичного звена здравоохранения… Эти и другие вопросы сегодня обсудили на заседании республиканского правительства. Исполняющий обязанности руководителя Минпрома Ахмат Кулиев выступил по трем пунктам повестки дня. Касались они развития в республике заправочной инфраструктуры сжатого природного газа, проекта по переработке вольфрамомолибденовых руд в Тырныаузе и обеспечения населения торговыми площадками… На заседании утвердили программу поэтапного обеспечения жильем сирот, которая рассчитана на период до 30-го года. Сейчас нуждающихся в квартирах из этой категории – больше 1200. Также кабинет министров внес корректировки в структуру Минэкономразвития, рассмотрел распоряжение о работе мусоросортировочного комплекса в Урванском районе и определил, как будут распределены дотации для поощрения муниципальных управленческих команд.   https://t.me/vestikbr
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