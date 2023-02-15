В Нальчике прошло заседание правления Ассоциации Совета муниципальных образований КБР

Задачи местных органов власти на 2023-й обсудили на первом в этом году заседании правления Ассоциации Совета муниципальных образований КБР. Встреча прошла в Доме правительства в Нальчике.
В частности, говорили о работе с обращениями граждан. Как рассказали представители Майского района, в прошлом году по сравнению с 2021-м, их число сократилось на 40 с половиной процентов. В основном вопросы направляют в письменной форме, люди также приходят на личный прием главы администрации и его замов.
Наиболее распространенная тематика обращений: ЖКХ, улучшение жилищных условий, благоустройство. В числе наиболее важных направлений в работе с населением назвали – взаимодействие в интернете. В сентябре прошлого года вышел указ Главы КБР, по которому муниципальные служащие должны отвечать на обращения граждан в соцсетях в течение 9 рабочих часов.
Опыт майчан представители Совета рекомендовали перенять другим муниципалитетам. Обсудили также предстоящее заседание Координационного совета представителей муниципальных образований регионов Юга России. Встреча должна пройти в марте этого года в Нальчике.
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