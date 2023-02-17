В Нальчике прошло заседание правительства КБР

Пять новых школьных автобусов в ближайшее время передадут Баксанскому району. Распоряжение сегодня утвердили на заседании правительства.
Кабинет министров также принял документ о запрете любых работ, которые могут привести к изменениям границ водоемов. Обсудили и модернизацию коммунальной инфраструктуры республики. На реализацию профильной региональной программы в ближайшие четыре года направят более 850 миллионов рублей...
В перечне работ: строительство и ремонт 16-ти объектов коммунальной инфраструктуры. Это около 140 км водопроводных и более 2 км сетей водоотведения. Завершить их должны до конца будущего года.
На заседании также рассказали, что закупят 10 машин скорой помощи и 24 современных школьных автобуса. На ремонт столичных дорог из бюджета республики выделят субсидии в размере более 830 миллионов рублей.
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