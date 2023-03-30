home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике прошло заседание Общественного совета по вопросам окружающей среды

В Нальчике прошло заседание Общественного совета по вопросам окружающей среды

30.03.2023 | 22:01
Обсудили, как бороться с несанкционированными свалками, а также как наиболее эффективно организовать повторное использование бытовых отходов – макулатуры, стекла, пластика. Прозвучало предложение активно вводить в повседневную практику раздельный сбор мусора: устанавливать для этого баки, рассказывать гражданам, какую пользу приносит такой способ обращения с отходами. Также общественники рекомендовали развивать экологическое просвещение в среде школьников и студентов. На заседании также подвели итоги работы Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии за минувший год.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных