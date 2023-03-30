В Нальчике прошло заседание Общественного совета по вопросам окружающей среды

Обсудили, как бороться с несанкционированными свалками, а также как наиболее эффективно организовать повторное использование бытовых отходов – макулатуры, стекла, пластика.
Прозвучало предложение активно вводить в повседневную практику раздельный сбор мусора: устанавливать для этого баки, рассказывать гражданам, какую пользу приносит такой способ обращения с отходами. Также общественники рекомендовали развивать экологическое просвещение в среде школьников и студентов.
На заседании также подвели итоги работы Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии за минувший год.
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