В Нальчике прошло заседание межведомственной комиссии по охране труда

Как выявляют профессиональные заболевания у работников организаций и учреждений республики? Это одна из тем, которые сегодня обсудили в Нальчике на заседании межведомственной комиссии по охране труда.
При РКБ работает Центр профпатологии. Там помогают людям, чье здоровье ухудшилось под влиянием условий производства. На диспансерном учете в центре состоят больше 350-ти людей.
На заседании говорили также о том, как требования охраны труда соблюдают в министерствах и муниципалитетах… Руководитель профильного ведомства Алим Асанов вручил дипломы победителям международного этапа конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей».
Лучшими признаны работы школьниц Анны Масловец, Аделины Гукежевой и Даны Каноковой. Здесь же отметили вклад предприятий республики в месячник охраны труда. В списке отличившихся – больше двух десятков организаций.
