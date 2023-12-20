В Нальчике прошло заседание межведомственной комиссии по охране труда

20.12.2023 | 21:56
Как выявляют профессиональные заболевания у работников организаций и учреждений республики? Это одна из тем, которые сегодня обсудили в Нальчике на заседании межведомственной комиссии по охране труда. При РКБ работает Центр профпатологии. Там помогают людям, чье здоровье ухудшилось под влиянием условий производства. На диспансерном учете в центре состоят больше 350-ти людей. На заседании говорили также о том, как требования охраны труда соблюдают в министерствах и муниципалитетах… Руководитель профильного ведомства Алим Асанов вручил дипломы победителям международного этапа конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей». Лучшими признаны работы школьниц Анны Масловец, Аделины Гукежевой и Даны Каноковой. Здесь же отметили вклад предприятий республики в месячник охраны труда. В списке отличившихся – больше двух десятков организаций.   https://t.me/vestikbr
