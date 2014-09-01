В Нальчике прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав





В Нальчике прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних при республиканском правительстве.

Пригласили работников министерств, правоохранительных и надзорных органов, представителей городов и районов. Сотрудники Следственного комитета и МВД говорили о раскрытии преступлений в отношении несовершеннолетних: привели статистику, отметили роль профилактики. По словам начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по КБР Аслана Ашхотова, одним из способов профилактики данного вида преступлений является соблюдение принципа неотвратимости наказания за совершённые в отношении несовершеннолетних преступления. В связи с чем сотрудниками полиции принимаются все меры с обличением преступников и привлечению их к ответственности за совершённые преступления. По данным Минтруда, детям из 350 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сейчас оказывают разноплановую помощь, в том числе проводят социальную реабилитацию. Организацией досуга жителей в республике заняты полторы сотни учреждений культуры. В кружки и секции ходят больше 50-ти тысяч человек, половина из них – дети до 14 лет, отметил представитель Минкульта. По итогам заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сформулировали поручения заинтересованным ведомствам.