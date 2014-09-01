В Нальчике прошло заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в КБР





Эксперты, которые работают в совете при Уполномоченном по правам человека республики, собрались сегодня в Нальчике, чтобы обсудить вопросы ресоциализации осужденных и тех, кто отбыл срок и вышел из мест лишения свободы.

за кадром: Поводом послужили итоги заседания Координационного совета российских омбудсменов – оно прошло в мае в Красноярске. На встрече в Доме правительства отметили, что в Кабардино-Балкарии сейчас на учете – больше 2200 людей, которые освободились из тюрем и колоний. Обозначить пути их скорейшего возвращения к обычной жизни законопослушных граждан – цель таких дискуссий. Для этого, в частности, рекомендовали использовать авторитет старейшин родов и сел, а также опыт лидеров молодежных объединений. В разговоре участвовали представители Федеральной службы исполнения наказаний и Минтруда республики, которые высказали свои предложения по обсуждаемой теме.