В Нальчике прошло заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека

Создать условия для всестороннего развития молодежи – этой теме посвятили заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, которое прошло в ноябре в Москве.
О деталях членам Экспертного совета рассказал омбудсмен Борис Зумакулов, участвовавший в форуме. Среди важнейших тем, которые там рассмотрели, - получение качественного образования, трудоустройство, поддержка молодых семей... К дискуссии подключились профильные республиканские министры.
Министр по делам молодежи Азамат Люев сообщил, что в Кабардино-Балкарии сегодня живут 277 тысяч людей в возрасте от 14 до 35 лет. Примерно третья часть населения республики – это молодежь. И в регионе, и в стране гражданам данной категории – повышенное внимание.
Одна из тем обсуждения – итоги работы уполномоченного по правам человека в республике за 23-й год. В числе приоритетных вопросов Борис Зумакулов назвал поддержку участников СВО и членов их семей. От них рассмотрено больше двух десятков обращений, которые касались денежных выплат, медицинских и социальных услуг.
По итогам заседания участники рекомендовали создать Молодежный совет при Уполномоченном по правам человека, а также предложили дополнительные меры поддержки участников спецоперации и их семей.
