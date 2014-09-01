В Нальчике прошло заседание Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарии»





О подготовке к предстоящим выборам говорили сегодня в Нальчике на заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарии». Эта некоммерческая организация призвана защищать права муниципалитетов и развивать принципы местного самоуправления. То есть выборы в представительные органы на уровне населенных пунктов напрямую входят в сферу интересов ассоциации. По данным Избиркома республики, на муниципальных выборах зарегистрировались больше 2300 кандидатов. Между ними распределят полторы тысячи депутатских мандатов. В ходе сентябрьских выборов в Кабардино-Балкарии будут работать 355 участковых комиссий. На заседании члены ассоциации и главы администраций муниципалитетов также проанализировали, как в республике выполняется план комплексного развития сельских территорий.