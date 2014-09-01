В Нальчике прошло возложение цветов у стелы памяти Ахмата-Хаджи Кадырова


Сегодня в Нальчике у стелы памяти Ахмата-Хаджи Кадырова возложили цветы. Церемония состоялась в сквере на улице им.Кадырова, где в 16-м году открыли этот монумент. Почтить память видного государственного деятеля пришли руководитель администрации Главы Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков, мэр Нальчика Таймураз Ахохов, представители общественности. Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в мае 2004-го в результате теракта в Грозном. В том же году ему было присвоено звание Героя России (посмертно).

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