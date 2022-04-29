В Нальчике прошло торжественное собрание, посвященное 373-летию пожарной охраны России

373 года – Пожарной охране России, 188 лет – республиканской противопожарной службе. В честь двух дат в Нальчике провели торжественное собрание. Но перед этим участники возложили цветы к мемориалу тем, кто героически выполнял свой служебный долг по борьбе с огнем. С поздравлениями выступил руководитель республиканского главка МЧС Михаил Надежин. На сегодня в Кабардино-Балкарии работают 25 пожарно-спасательных частей. Тем, кто особо отличился в каждодневном труде, вручили ведомственные награды. В их адрес звучали слова признательности. Для них выступали популярные артисты и творческие коллективы.