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В Нальчике прошло торжественное собрание, посвященное 373-летию пожарной охраны России

В Нальчике прошло торжественное собрание, посвященное 373-летию пожарной охраны России

29.04.2022 | 16:34
373 года – Пожарной охране России, 188 лет – республиканской противопожарной службе. В честь двух дат в Нальчике провели торжественное собрание. Но перед этим участники возложили цветы к мемориалу тем, кто героически выполнял свой служебный долг по борьбе с огнем. С поздравлениями выступил руководитель республиканского главка МЧС Михаил Надежин. На сегодня в Кабардино-Балкарии работают 25 пожарно-спасательных частей. Тем, кто особо отличился в каждодневном труде, вручили ведомственные награды. В их адрес звучали слова признательности. Для них выступали популярные артисты и творческие коллективы.
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