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В Нальчике прошло расширенное заседание международной черкесской ассоциации

В Нальчике прошло расширенное заседание международной черкесской ассоциации

23.01.2023 | 16:01
Кабардинский госдрамтеатр им. Али Шогенцукова в очередной раз стал местом проведения расширенного заседания Совета Международной черкесской ассоциации. В работе участвовали делегации из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Сирии, представители европейской общественной организации адыгов. Приветствие Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова участникам зачитал руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков. Сохранение и развитие национальной культуры, языка и самобытности адыгов, воспитание подрастающего поколения в традициях народа, реализации просветительских и информационных проектов – вот те задачи, которые сегодня, как и 30 лет назад – при создании – выполняет Международная черкесская ассоциация. Об этом говорил руководитель МЧА Хаути Сохроков. По его словам, одним из главных вопросов обсуждения стало выражение позиции ассоциации к инициативе Владимира Путина провести специальную военную операцию. Сохроков отметил, что ранее руководители адыгских общественных организаций однозначно поддержали решение, которое принял президент России. Вопросам укрепления межнационального согласия и традиционных духовно-нравственных ценностей в стране уделяют приоритетное внимание, подчеркнул представитель администрации президента России Сергей Баах, зачитывая обращение замруководителя администрации Главы государства Магомедсалама Магомедова. Расширенное заседание Совет Международной черкесской ассоциации собрало в Нальчике больше двух сотен участников, среди которых представители 14-ти адыгских общественных организаций не только из России, но и из других государств.
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