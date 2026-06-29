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В Нальчике прошло рабочее совещание по повышению эффективности «Экотехпрома» 

В Нальчике прошло рабочее совещание по повышению эффективности «Экотехпрома» 

29.06.2026 | 13:40
Обсудил с руководством предприятия ключевые аспекты текущей деятельности. В столичной администрации состоялось рабочее совещание, которое посвятили повышению эффективности работы муниципального предприятия «Экотехпром». Встречу провел мэр Нальчика Азаматгери Ашхотов. Особое внимание было уделено вопросам бесперебойного обеспечения спецтехники топливом. Кроме того, обсуждались перспективы ввода в эксплуатацию дополнительных машин, что должно повысить оперативность выезда на линии. Напомним, совсем недавно автопарк «Экотехпрома» пополнился пятью новыми единицами техники, что уже позволило значительно расширить возможности предприятия по выполнению ежедневных задач. В ходе совещания детально проанализировали эффективность использования имеющихся ресурсов. Руководству даны поручения оптимизировать рабочие процессы и усилить контроль за исполнением поставленных задач.   https://t.me/vestikbr
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