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В Нальчике завершилось первенство СКФО по дзюдо

В Нальчике завершилось первенство СКФО по дзюдо

28.02.2022 | 11:26
В Универсальном спортивном комплексе г.Нальчика прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Соревнования, посвященные памяти подполковника милиции Джульбера Быкова, собрали более 500 участников. По итогам выступлений дзюдоисты Кабардино-Балкарии завоевали 10 медалей. Победители первенства Атхан Бичоев (55 кг) и Кантемир Хуранов (42 кг) получили право участия в командном первенстве России, которое пройдет 25-28 марта текущего года в г Новороссийске.
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