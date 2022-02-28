В Нальчике завершилось первенство СКФО по дзюдо

В Универсальном спортивном комплексе г.Нальчика прошло первенство Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Соревнования, посвященные памяти подполковника милиции Джульбера Быкова, собрали более 500 участников. По итогам выступлений дзюдоисты Кабардино-Балкарии завоевали 10 медалей. Победители первенства Атхан Бичоев (55 кг) и Кантемир Хуранов (42 кг) получили право участия в командном первенстве России, которое пройдет 25-28 марта текущего года в г Новороссийске.