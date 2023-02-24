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В Нальчике прошло первенство КБР по рукопашному бою

В Нальчике прошло первенство КБР по рукопашному бою

24.02.2023 | 22:44
В спорткомплексе “Нальчик” прошло первенство Кабардино-Балкарии по армейскому рукопашному бою. К участию пригласили юниоров со всей республики. Турнир собрал около двух сотен ребят из 13 команд. В поединках как дебютанты, так и спортсмены уже проявившие себя на международных соревнованиях. Тренеры говорят, рукопашный бой – это не только болевые приемы, ударные и бросковые техники… Здесь важны психологическая подготовка и концентрация. Этим видом единоборства занимаются многие сотрудники силовых структур. Победители первенства представят республику на всероссийском турнире. Пройдет он весной в Московской области, в городе Краснознаменске.   https://t.me/vestikbr
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