В Нальчике прошло открытие детской смены для репатриантов и соотечественников





Дружеское общение, национальные блюда и зажигательные танцы — накануне в Нальчике прошло открытие детской смены для репатриантов и соотечественников. Из-за сложной эпидситуации гостей из-за рубежа в нынешнем году не будет, отметили организаторы. Летние каникулы в санатории «Вершина» проведут молодые люди, которые вместе с родителями вернулись из Сирии в Кабардино-Балкарию. В течении трех недель они смогут пообщаться друг с другом и ближе познакомиться с историей и традициями республики. Торжественное открытие смены приурочили ко Дню репатрианта. Он отмечается в начале августа. На церемонию пригласили и соотечественников, проживающих в соседних республиках. Для отдыхающих и гостей подготовили разнообразную музыкальную программу: звучали народные мелодии, выступил детский образцовый ансамбль танца «Зори Кавказа».