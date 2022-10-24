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В Нальчике прошли соревнования по абсолютно реальному бою “Юный армеец-Юг”

В Нальчике прошли соревнования по абсолютно реальному бою “Юный армеец-Юг”

24.10.2022 | 16:18
Каждый поединок для них как самый решающий – до того отдаются схваткам участники первого этапа Кубка Юга России по абсолютно реальному бою. Это детско-юношеское направление боя армейского рукопашного. В турнире будет пять этапов. Проведут из в двух округах – Северо-Кавказском и Южном. К участию приглашают мальчиков и девочек в возрасте до 13 лет. Соревнования по абсолютно реальному бою проводят в двух разделах. Первый – в кимоно. Здесь обязательна защита: шлем с металлической маской, перчатки, жилет, щитки на голень, бандаж. Второй раздел – бой без кимоно. Удары, захваты, борьба в партeре – здесь нужно показать все, чему научились у тренеров. Стимул у спортсменов, участвующих в турнире абсолютно реальному бою, высокий: победители будут удостоены настоящих бойцовских поясов.   https://t.me/vestikbr
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