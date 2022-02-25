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В Нальчике прошли соревнования МЧС по проведению аварийно-спасательных работ

В Нальчике прошли соревнования МЧС по проведению аварийно-спасательных работ

25.02.2022 | 17:07
Соревнования на лучшую команду МЧС по проведению аварийно-спасательных работ организовали в Нальчике. Специалисты выясняли, кто из них быстрее и лучше справится с последствиями ДТП. В турнире участвовали 17 команд, в каждой – четыре человека. По легенде спасатели должны устранить последствия аварии, в которой водитель и пассажир оказались заблокированными в машине, и при этом возник пожар. Такие соревнования проводят ежегодно. Они призваны повысить уровень профессионального мастерства сотрудников МЧС, говорят в ведомстве. Из лучших сформируют команду, которая отправится на окружной турнир.
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