В Нальчике прошли соревнования МЧС по проведению аварийно-спасательных работ

Соревнования на лучшую команду МЧС по проведению аварийно-спасательных работ организовали в Нальчике. Специалисты выясняли, кто из них быстрее и лучше справится с последствиями ДТП. В турнире участвовали 17 команд, в каждой – четыре человека. По легенде спасатели должны устранить последствия аварии, в которой водитель и пассажир оказались заблокированными в машине, и при этом возник пожар. Такие соревнования проводят ежегодно. Они призваны повысить уровень профессионального мастерства сотрудников МЧС, говорят в ведомстве. Из лучших сформируют команду, которая отправится на окружной турнир.