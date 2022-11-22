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В Нальчике прошли Рождественские парламентские встречи

В Нальчике прошли Рождественские парламентские встречи

22.11.2022 | 22:51
Сегодня в Нальчике прошли Рождественские парламентские встречи. Уже седьмые по счету. Организовали их на базе КБГУ в рамках международных образовательных чтений “Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека”. Перед началом встречи участники посетили Центры национальных культур, которые действуют в университете. Им показали национальные костюмы адыгов, балкарский ковёр ручной работы, коллекцию самоваров и другие предметы домашнего обихода. Экскурсию завершили в музее КБГУ, где собраны экспонаты, рассказывающие о 90-летней истории вуза. Саму дискуссию решили построить вокруг темы: “Как формируются духовные ценности молодежи?”. Тема для обсуждения выбрана не случайно. В начале ноября в силу вступил указ Президента России, который утвердил государственную политику страны по сохранению и укреплению традиционных культурно-нравственных ценностей. Спикеры говорили в том числе о роли молодежи в развитии общества. Студенты могли задать интересующие вопросы депутатам, общественным деятелям, представителям духовенства республики.   https://t.me/vestikbr
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