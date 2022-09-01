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В Нальчике прошли праздничные концерты в честь Дня республики

В Нальчике прошли праздничные концерты в честь Дня республики

01.09.2022 | 22:39
В честь праздников в нескольких точках Нальчика сегодня организовали концерты. Площадками для них стали новые или отремонтированные скверы. Работы провели по программе формирования комфортной городской среды. Сквер на пересечении Ленина-Тарчокова сразу же полюбился жителям благодаря необычным дизайнерским решениям. В центре – сцена с амфитеатром. Здесь и состоялся первый концерт. Выступали ученики 33 школы, которая находится по соседству. Возле главного корпуса КБГУ также звучали песни от юных исполнителей и стихи о республике. Представили в сквере и танцы народов Кавказа. Все это – в исполнении воспитанников городского центра детского и юношеского творчества. Праздничную программу организовали и в районе “Стрелка” - в сквере на пересечении улиц Идарова и Мовсисяна. Вдоль тротуара - скамейки с навесами. Есть зона для игры в настольный теннис. Недалеко качели и горки – местная детвора больше всего рада игровой площадке. Юные жители микрорайона рядом с аэропортом пришли в сквер им.Гагарина. Здесь работали аниматоры. Раздавали надувные шары и мороженое. Малыши участвовали в концерте, а взрослые оценивали возможности, предоставленные горожанам для отдыха. Первое торжество состоялось сегодня в новом сквере на ул. братьев Амшоковых. Сюда пришли многие жители микрорайона “Нарт”. Звучали слова поздравлений и благодарности за возможность с комфортом провести свободное время недалеко от дома.   https://t.me/vestikbr
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