В Нальчике прошли пожарно-тактические учения МЧС

Сотрудники ликвидировали условное возгорание в одной из гостиниц города.
По легенде из-за короткого замыкания в номере на 10-м этаже произошел пожар. Люди оказались отрезаны от эвакуационных выходов. Лифтами во время возгорания пользоваться запрещено.
Огнеборцы должны были добраться до места происшествия пешком. При этом, помимо обмундирования, при каждом из них – дыхательный аппарат, баллон с сжатым воздухом и необходимые инструменты.
В тренировке участвовали 75 огнеборцев. В их распоряжении было полтора десятка спецмашин. С поставленными задачами сотрудники главка МЧС справились.
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