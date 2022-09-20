В Нальчике прошли поэтические чтения ко Дню Адыгов

У главного корпуса КБГУ сегодня прошел “Поэтический звездопад”. Литературная встреча, посвященная Дню адыгов, стала уже традиционной.
На площади перед вузом собрались десятки людей. Сначала для зрителей устроили показ мод. Демонстрировали национальную одежду представителей адыгского народа.
На встрече студенты декламировали стихи прославленных писателей республики: Алима Кешокова, Хабаса Бештокова, Адама Шогенцукова, Зубера Тхагазитова… Организаторы говорят, таким образом хотели привлечь внимание к теме сохранения родных языков.
Отметим, День адыгов в республике отмечается масштабно. В Кабардино-Балкарии проходят различные встречи, творческие вечера, выставки, концерты, спортивные состязания.
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