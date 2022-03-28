В Нальчике прошли межрегиональные состязания по чир спорту

Нальчик принял межрегиональные состязания по чир спорту. Участвовали почти полсотни команд из восьми городов страны. Изначально это зрелищное действо было призвано привлекать зрителей на стадионы и в залы, где проходили различные турниры. Со временем в таких танцах сформировалась спортивная составляющая, притом на стыке сразу нескольких дисциплин – акробатики, гимнастики и хип-хопа. Сегодня в чир спорте может присутствовать джазовая составляющая. Есть и так называемый «свободный стиль»… На турнире в Нальчике собрались примерно 500 участников. Из них две трети – из Кабардино-Балкарии. Чир спорт в республике активно развивается, отмечает президент Федерации чир спорта КБР Оксана Медалиева. Следующие крупные состязания пройдут в нашем регионе ближайшим летом.