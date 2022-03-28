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В Нальчике прошли межрегиональные состязания по чир спорту

В Нальчике прошли межрегиональные состязания по чир спорту

28.03.2022 | 18:55
Нальчик принял межрегиональные состязания по чир спорту. Участвовали почти полсотни команд из восьми городов страны. Изначально это зрелищное действо было призвано привлекать зрителей на стадионы и в залы, где проходили различные турниры. Со временем в таких танцах сформировалась спортивная составляющая, притом на стыке сразу нескольких дисциплин –  акробатики, гимнастики и хип-хопа. Сегодня в чир спорте может присутствовать джазовая составляющая. Есть и так называемый «свободный стиль»… На турнире в Нальчике собрались примерно 500 участников. Из них две трети – из Кабардино-Балкарии. Чир спорт в республике активно развивается, отмечает президент Федерации чир спорта КБР Оксана Медалиева. Следующие крупные состязания пройдут в нашем регионе ближайшим летом.
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