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В Нальчике прошли соревнования по художественной гимнастике «Юные грации Северного Кавказа»

В Нальчике прошли соревнования по художественной гимнастике «Юные грации Северного Кавказа»

11.04.2022 | 15:51
Упражнения с обручем, затем – с мячом, дальше – с булавами… Задания выполняют «Юные грации Северного Кавказа» - так назвали турнир организаторы. В самой младшей группе - «Дебют» - участвуют как 10-летние спортсменки, так и те, кому нет еще и пяти. Для многих эти соревнования - первые в жизни, потому о победителях и проигравших речи здесь нет: медали и дипломы получат все. А вот юниорам попасть на пьедестал почета намного сложнее: путевка в финал достается лишь семи сильнейшим. Чтобы ее получить, необходимо пройти несколько туров на выбывание. Участницы – а их всего около 500 – демонстрируют не только прекрасную подготовку, но и определенную зрелость суждений. Знакомство с известной личностью гимнасткам уже обеспечено, ведь рядом – мастер спорта международного класса, чемпионка Европы в групповых упражнениях, финалистка Олимпийских игр в Пекине Анна Битиева. Именно она организует турнир «Юные грации Северного Кавказа». Артистичность, чувство ритма, отточенность движений – такие требования предъявляют к участницам. Знатоки уверяют, что художественная гимнастика гармонично сочетает в себе спорт и искусство. И для ребенка это прекрасная возможность проявить себя, причем с самого раннего возраста.
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