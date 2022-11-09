В Нальчике прошли командно-штабные учения по гражданской обороне

Проверили, насколько оперативно действуют различные службы в условиях чрезвычайной ситуации… В Кабардино-Балкарии на одном из предприятий провели учения по гражданской обороне.
В ходе тренировки участники должны были устранить последствия ЧС техногенного характера. Условным пострадавшим выдали противогазы и затем эвакуировали их в безопасное место. После к работе приступили огнеборцы, которые провели аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Во время учений развернули посты радиационного, химического и биологического контроля. Всего в тренировке приняли участие полторы сотни человек. Это работники скорой помощи, полиции, аварийных служб и спасатели. Использовали 15 спецмашин. Специалисты различных ведомств и служб справились с поставленными задачами.
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