home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике прошли командно-штабные учения по гражданской обороне

В Нальчике прошли командно-штабные учения по гражданской обороне

09.11.2022 | 16:03
Проверили, насколько оперативно действуют различные службы в условиях чрезвычайной ситуации… В Кабардино-Балкарии на одном из предприятий провели учения по гражданской обороне. В ходе тренировки участники должны были устранить последствия ЧС техногенного характера. Условным пострадавшим выдали противогазы и затем эвакуировали их в безопасное место. После к работе приступили огнеборцы, которые провели аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Во время учений развернули посты радиационного, химического и биологического контроля. Всего в тренировке приняли участие полторы сотни человек. Это работники скорой помощи, полиции, аварийных служб и спасатели. Использовали 15 спецмашин. Специалисты различных ведомств и служб справились с поставленными задачами.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных