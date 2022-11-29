В Нальчике прошла ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Дизайнеры и массажисты, слесари и упаковщики – всего более 70 специальностей… На этот раз ярмарку вакансий в столичном ГКЗ посвятили людям с серьезными ограничениями по здоровью.
Потенциальных работников на ярмарку приглашали через социальные сети, городские и районные газеты, общества инвалидов. Сотрудники Центров занятости также напрямую созванивались с теми, кто состоит у них на учете.
Трудоустроиться предлагали представители трех с лишним десятков предприятий. Желающие могли напрямую пообщаться с работодателями, узнать об условиях труда, социальных льготах, размере зарплаты. Тем, кому это было необходимо, помогли составить резюме.
Ярмарки – не только для людей с инвалидностью – планируют проводить и дальше. По данным профильного министерства, сейчас в республике вакантны четыре тысячи рабочих мест.
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