В Нальчике прошла встреча ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и участников СВО

08.05.2026 | 14:32
В Нальчике прошла встреча ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов с ветеранами и участниками СВО в рамках российско-абхазского молодежного форума. Встречу организовали при поддержке Роспатриотцентра. В зале собрались ветераны Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, представители Союза Абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии, регионального отделения «Боевое братство», участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, а также волонтеры Победы, юнармейцы, кадеты и молодежь. С приветственным словом выступил заместитель председателя правительства республики Залим Кашироков. Встреча прошла в рамках Российско-Абхазского молодежного форума, который собрал 150 человек из Абхазии. Форум направлен на создание единого гуманитарно-информационного пространства, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях, гражданской ответственности и патриотизме. В рамках всероссийского проекта «Диалог с героем» состоялась встреча с Ахрой Авидзбой, героем ДНР и командиром интернациональной бригады «Пятнашка». В этом подразделении служат люди разных национальностей, объединенные общей целью. Под его командованием бригада участвовала в ключевых сражениях. Ахра рассказал о своем боевом опыте, служебных задачах и важности работы с молодежью.
