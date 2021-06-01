В Нальчике прошла встреча писателей и поэтов Северного Кавказа





Писатели и поэты Северного Кавказа обсуждали в Нальчике особенности взаимодействия национальных литератур. Развитие технологий и средств коммуникации свело межличностное общение к минимуму – к передаче смайликов в социальных сетях. Художественная литература с развернутыми текстами все больше уступает место коротким сообщениям в постах. Назрела необходимость сознательно приучать читателя к высокой литературе, считают мастера пера. Обсуждать и решать насущные проблемы современной литературы собрались представители всех субъектов округа. Также были затронуты актуальные для литераторов Северного Кавказа вопросы книгоиздания, состояние изучения родных языков, сохранение исторических традиций, обычаев, нравственных ценностей народов. Решено такие встречи проводить чаще и в разных северокавказских республиках.