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В Нальчике прошла встреча общественников с народным художником КБР Алимом Пашт-Ханом

В Нальчике прошла встреча общественников с народным художником КБР Алимом Пашт-Ханом

30.11.2022 | 22:48
В Нальчике сегодня организовали встречу представителей общественности с народным художником Кабардино-Балкарии, автором самой высокой фарфоровой вазы в мире Алимом Пашт-Ханом. Состоялась она в Музее изобразительных искусств. Сюда пришли художники, студенты, просто ценители разных видов творчества. Больше говорили о выставке “Перемещение”, которая открыта здесь и в Национальном музее и посвящена полувековому юбилею автора. Экспозиция состоит из разделов: танец, трансформация, микро- и макрокосмос. Алим Пашт-Хан представил публике не только литографии, но и изделия из фарфора и кристаллические композиции. Об их создании, о вдохновении, о магии искусства говорили в зале музея... Продлится выставка народного художника республики до 17 декабря.   https://t.me/vestikbr
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