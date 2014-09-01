В Нальчике прошла торжественная церемония закрытия Евразийского форума «Казачье единство-2021»





Евразийский форум казачьей молодежи завершил свою работу. Торжественная церемония закрытия состоялась сегодня в Нальчике. Форум длился почти неделю. Напомню, он юбилейный – пятый по счету. До этого участников принимали Кубань, Подмосковье, Крым и Санкт-Петербург. Организовал масштабную встречу Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви. В Нальчик прибыли жители более чем двух десятков регионов, которые заинтересованы в сохранении, развитии и продвижении духовно-нравственных ценностей и традиций казаков. Программа форума «Казачье единство» включала мастер-классы, круглые столы, встречи с известными спикерами. Участники побывали в разных уголках Кабардино-Балкарии, познакомились с культурой и традициями жителей нашей республики. В завершение форума – показательные выступления представителей различных казачьих обществ страны.