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В Нальчике прошла презентация новой книги Пшикана Таова

В Нальчике прошла презентация новой книги Пшикана Таова

29.04.2023 | 10:26
За 85 лет жизни политик и общественный деятель занимал высокие должности как на федеральном, так и на республиканском уровне. К примеру, руководил Общественной палатой Кабардино-Балкарии первого и второго созывов. Докторскую диссертацию посвятил проблемам экономического и социального развития автономной республики. Свой богатый опыт Пшикан Таов передает в книгах. В новой собраны размышления за период с 16-го по 22-й год. Посвящены они настоящему и будущему Кабардино-Балкарии и опираются на сформировавшиеся в обществе традиции. С выходом книги в свет Пшикана Таова поздравили друзья и коллеги – писатели, ученые, политики. В зале также присутствовали ученики 20-й школы. Находится она в Кенже, откуда автор родом. На презентацию пригласили и студентов Аграрного университета.   https://t.me/vestikbr
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