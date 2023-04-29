В Нальчике прошла презентация новой книги Пшикана Таова

За 85 лет жизни политик и общественный деятель занимал высокие должности как на федеральном, так и на республиканском уровне. К примеру, руководил Общественной палатой Кабардино-Балкарии первого и второго созывов. Докторскую диссертацию посвятил проблемам экономического и социального развития автономной республики.
Свой богатый опыт Пшикан Таов передает в книгах. В новой собраны размышления за период с 16-го по 22-й год. Посвящены они настоящему и будущему Кабардино-Балкарии и опираются на сформировавшиеся в обществе традиции.
С выходом книги в свет Пшикана Таова поздравили друзья и коллеги – писатели, ученые, политики. В зале также присутствовали ученики 20-й школы. Находится она в Кенже, откуда автор родом. На презентацию пригласили и студентов Аграрного университета.
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