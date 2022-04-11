В Нальчике прошла презентация книги Хыйсы Османова и Энвера Хохоева «Здравствуйте! Мир вашему дому»

«Здравствуйте! Мир вашему дому!» - так говорит горец, когда заходит в дом к другому человеку. И именно так называется новая книга, презентацию которой провели в Нальчике в Мемориале жертвам репрессий балкарского народа. Ее авторы – журналисты и литераторы Хыйса Османов из Кабардино-Балкарии и Энвер Хохоев из Северной Осетии. Книгу «Здравствуйте! Мир вашему дому» издали на трех языках – русском, балкарском и осетинском. Это избранные произведения двух авторов. Но трудились над ней и два переводчика. На встрече отметили, что выход в свет таких изданий – большое событие для всего Кавказа. На презентацию пригласили школьников. Они читали стихи писателей и исполняли национальные танцы.