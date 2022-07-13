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В Нальчике прошла презентация двухтомного фотоальбома, посвященного столетию Кабардино-Балкарии

В Нальчике прошла презентация двухтомного фотоальбома, посвященного столетию Кабардино-Балкарии

13.07.2022 | 16:12
Энциклопедия курорта... В Нальчике провели презентацию двухтомного фотоальбома, посвященного Кабардино-Балкарии. Книги вышли в свет при поддержке Минтуризма в честь столетнего юбилея республики. Авторы – Мария и Виктор Котляровы – создавали свое произведение целый год. Много работали в архивах, чтобы до деталей восстановить историю курорта. В книгах отражен промежуток времени с конца 19 века по день нынешний. На презентацию пригласили представителей сферы отдыха и оздоровления, общественных деятелей. Собравшимся показали уникальные архивные кадры, которые позволяют представить, как было организовано курортное дело в советское время. https://t.me/vestikbr
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