В Нальчике прошла презентация двухтомного фотоальбома, посвященного столетию Кабардино-Балкарии

Энциклопедия курорта... В Нальчике провели презентацию двухтомного фотоальбома, посвященного Кабардино-Балкарии. Книги вышли в свет при поддержке Минтуризма в честь столетнего юбилея республики.
Авторы – Мария и Виктор Котляровы – создавали свое произведение целый год. Много работали в архивах, чтобы до деталей восстановить историю курорта. В книгах отражен промежуток времени с конца 19 века по день нынешний.
На презентацию пригласили представителей сферы отдыха и оздоровления, общественных деятелей. Собравшимся показали уникальные архивные кадры, которые позволяют представить, как было организовано курортное дело в советское время.
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