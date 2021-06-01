В Нальчике прошла презентация книги «Мухадин Кишев. Я родился художником»





Учебник по психологии творчества, настоящий подарок новым поколениям живописцев, писателей, музыкантов… Так характеризовали на презентации в Нальчике новую книгу «Мухадин Кишев. Я родился художником». Презентация прошла накануне в Нальчике. Близкие, друзья, коллеги… С монологами Мухадина Кишева они ознакомились буквально перед началом презентации. Говорят не столько о книге, сколько о самом художнике. Идея записать монологи живописца пришла два года назад. Литературной обработкой занимался член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Ступин. По его словам, Кишев рассказывает о самом сокровенном, в том числе о предназначении творческого человека. В качестве примера Ступин привел несколько цитат. Сам Мухадин Кишев отмечает, что человек не может считать себя художником, если не берется за кисть каждый день. В книге – не только размышления об искусстве, но и рассказы о личном.Выпускать книгу решили именно в Кабардино-Балкарии – на родине художника. Обратились к давним знакомым – издателям Марии и Виктору Котляровым. Жаклин Мосс,супруга и менеджер художника, добавила, что монологи обязательно переведут на испанский и английский языки. Книги станут экспонатами музея Кишева, который откроют через год в Испании.