В Нальчике прошла пресс-конференция победителей и призеров 14-х Всероссийских юношеских Игр боевых искусств

Всероссийские юношеские Игры боевых искусств проходили в Анапе. Соревнования шли больше двух недель и собрали свыше 5 тысяч девушек и юношей со всей страны. Елена Канкулова занимается кекусинкай-каратэ, на турнире выиграла бронзу.
23 вида единоборств. Спортсмены сборной Кабардино-Балкарии соревновались лишь в семи дисциплинах, но несмотря на это по общему количеству медалей взяли первое общекомандное место.
По итогам соревнований в копилке сборной Кабардино-Балкарии 24 золотые, столько же серебряных и 32 бронзовые медали. В завершение встречи спортсменам и тренерам вручили ведомственные награды, а также удостоверения мастеров спорта и заслуженных тренеров России.
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