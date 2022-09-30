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В Нальчике прошла пресс-конференция победителей и призеров 14-х Всероссийских юношеских Игр боевых искусств

В Нальчике прошла пресс-конференция победителей и призеров 14-х Всероссийских юношеских Игр боевых искусств

30.09.2022 | 17:25
Всероссийские юношеские Игры боевых искусств проходили в Анапе. Соревнования шли больше двух недель и собрали свыше 5 тысяч девушек и юношей со всей страны. Елена Канкулова занимается кекусинкай-каратэ, на турнире выиграла бронзу. 23 вида единоборств. Спортсмены сборной Кабардино-Балкарии соревновались лишь в семи дисциплинах, но несмотря на это по общему количеству медалей взяли первое общекомандное место. По итогам соревнований в копилке сборной Кабардино-Балкарии 24 золотые, столько же серебряных и 32 бронзовые медали. В завершение встречи спортсменам и тренерам вручили ведомственные награды, а также удостоверения мастеров спорта и заслуженных тренеров России.   https://t.me/vestikbr
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