В Нальчике прошла патриотическая акция в поддержку принятия четырех новых территорий в состав России

На патриотическую акцию в Нальчике многие пришли с государственными флагами России и Кабардино-Балкарии. Со сцены звучали поздравления от жителей республики.
Свою радость не скрывали и гости из Луганска. 30 сентября – день, который войдет в историю, говорили участники митинга. Сегодня Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.
На митинге – представители власти, общественники, волонтеры, студенты государственных вузов республики, в том числе из ДНР и ЛНР, которые сейчас получают образование в Кабардино-Балкарии.
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