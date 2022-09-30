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В Нальчике прошла патриотическая акция в поддержку принятия четырех новых территорий в состав России

В Нальчике прошла патриотическая акция в поддержку принятия четырех новых территорий в состав России

30.09.2022 | 22:42
На патриотическую акцию в Нальчике многие пришли с государственными флагами России и Кабардино-Балкарии. Со сцены звучали поздравления от жителей республики. Свою радость не скрывали и гости из Луганска. 30 сентября – день, который войдет в историю, говорили участники митинга. Сегодня Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. На митинге – представители власти, общественники, волонтеры, студенты государственных вузов республики, в том числе из ДНР и ЛНР, которые сейчас получают образование в Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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