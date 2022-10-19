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В Нальчике прошла патриотическая акция “Республика моя”

В Нальчике прошла патриотическая акция “Республика моя”

19.10.2022 | 22:12
Сегодня в Нальчике в Атажукинском саду провели акцию “Республика моя”. Посвятили ее вековому юбилею Кабардино-Балкарии. Идею воплотила в жизнь общественная организация “Культура.Ру”. Поддержку оказало министерство по делам национальностей и общественным проектам. Пригласили студентов вузов, колледжей и старшеклассников. Их разделили на 12 команд. Задания квеста были посвящены истории Кабардино-Балкарии. Главная цель проекта “Республика моя” - патриотическое воспитание и творческое развитие молодежи. Акцию завершили концертом молодых артистов Кабардино-Балкарии. Со сцены звучали песни о любви к Родине.   https://t.me/vestikbr
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