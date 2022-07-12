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В Нальчике прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения ВСМС

В Нальчике прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения ВСМС

12.07.2022 | 22:09
Сегодня в Нальчике состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения общественной организации “Всероссийский Совет местного самоуправления”. Заместитель руководителя отделения Муаед Дадов рассказал о достижениях, которых удалось добиться в республике в 21-м году. Это, в частности, новые школы, детские сады, Дома культуры и десятки спортивных площадок в населенных пунктах, обновленные трассы и объекты инфраструктуры. Улучшений удалось достичь благодаря планомерной реализации государственных проектов разных уровней. Также речь шла о том, какой вклад в развитие региона внесли представители Всероссийского Совета местного самоуправления и какие задачи стоят перед ними в ближайшей перспективе... На заседании руководителем бюро отделения избрали главу администрации Черекского района Алана Кульбаева. Его заместителями стали мэр городского округа Баксан Хачим Мамхегов и глава администрации Майского района Татьяна Саенко. https://t.me/vestikbr
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