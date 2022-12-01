В Нальчике прошла научно-практическая конференция ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

Сегодня во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. В Кабардино-Балкарии к этому событию приурочили сразу несколько акций. В Нальчике в первой горбольнице состоялась научно-практическая конференция.
Собрались известные в республике медики, а также представители республиканского Центра “СПИД”. Все они выступили с докладами. А в качестве слушателей – студенты, общественники и все те, кто неравнодушен к теме. Обсуждали, как инфекцию выявляют, борются с ее распространением и лечат зараженных.
В КБГУ также прошла большая акция. Все желающие могли пройти анонимное тестирование на вирус иммунодефицита человека.
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