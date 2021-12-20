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В Нальчике прошла Международная научная конференция «Избранные вопросы вычислительной математики»

В Нальчике прошла Международная научная конференция «Избранные вопросы вычислительной математики»

20.12.2021 | 16:03
Конференция была посвящена 85-летию профессора Мухамеда Шханукова-Лафишева. Всю свою жизнь он посвятил вычислительной математике. Автор более ста работ, которые публикуются в ведущих российских и зарубежных научных журналах. Именно по инициативе профессора Мухамеда Шханукова-Лафишева на физмате КБГУ открыли профильную кафедру вычислительной математики, которой он заведовал почти три десятка лет. У доктора наук множество знаменитых учеников, которые сегодня возглавляют крупные научные подразделения в разных уголках страны. Научный форум в Нальчике организовали при поддержке Северо-Кавказского центра математических исследований. В программный комитет конференции вошли представители Индии, Китая и Мексики… Профессор математики Техасского университета Ялчин Ефендиев высоко оценил вклад юбиляра в математическую науку и сообщил, что готов к совместной работе с российскими коллегами. Другой участник конференции – Петр Вабищевич – представитель знаменитой школы математики Александра Самарского, профессор, заведующий лабораторией Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. Он говорил о неиссякаемом трудолюбии юбиляра как о феномене. К юбилею приурочили издание «Избранных трудов Мухамеда Шханукова-Лафишева». Они содержат статьи по дифференциальным уравнениям, математической физике и вычислительной математике. По инициативе регионального Минпросвещения за многолетний добросовестный труд в системе образования и науки ученый награжден Почетной грамотой правительства Кабардино-Балкарии. Юбиляр поблагодарил всех за теплые слова и открыл научную часть конференции.
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